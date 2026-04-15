В Боготольском округе спасатели переправляют людей через разлившийся Чулым

В селе Красный завод Красноярского края действует режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Боготольском муниципальном округе Красноярского края из-за сложной обстановки на реке Чулым в районе села Красный завод продолжает действовать режим повышенной готовности.

Специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения дежурят в населенном пункте и помогают местным жителям. За минувшие сутки они переправили через реку на плавсредствах 47 человек. Кроме того, спасатели организовали доставку продуктов.

На сегодняшний день, в селе нет подтопленных домов и приусадебных участков. Возможно, подобных последствий удастся избежать. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды в реке Чулым продолжит колебаться.