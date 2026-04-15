МИД РФ: В ходе конфликта на Ближнем Востоке пострадала одна гражданка России

Одна россиянка пострадала во время конфликта на Ближнем Востоке, но ее состояние не вызывает опасений. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его словам, россиянка, проживающая в ОАЭ, пострадала в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

— Ее состояние опасений не вызывает, — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что официальной информации о других пострадавших российских гражданах не поступало.

4 апреля стало известно, что количество пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ за время конфликта на Ближнем Востоке достигло 217 человек. За это время были зафиксированы ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. В списках пострадавших значатся граждане Ирана, Турции, Швеции, Индонезии, Ирака, России.

3 апреля в Пентагоне сообщили, что с начала операции против Ирана ранения получили 365 военных США. Число погибших военных остается на прежнем уровне — 13 человек.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше