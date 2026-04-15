В пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников ввели на территории Альметьевска, Елабуги и еще трех городов в Татарстане. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике в Max.
«Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны. Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.