В пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

В МЧС по республике жителям рекомендовали спуститься в укрытие, не подходить к окнам.

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников ввели на территории Альметьевска, Елабуги и еще трех городов в Татарстане. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике в Max.

«Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны. Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

