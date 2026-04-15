Гид раскрыл секрет тайных троп в месте пропажи семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 15 апреля, ФедералПресс. В горно-таежной местности Кутурчинского Белогорья, где в сентябре прошлого года во время туристического похода исчезла семья Усольцевых, находится множество скрытых троп и неисследованных маршрутов. Об этом сообщил гид по Белогорью Алексей Исиченко.

«Там местность все же отличается от Красноярских Столбов, например. Во-первых, тем, что место это далеко от цивилизации, рядом города нет. Само Кутурчинское Белогорье очень большое. Там много тайных троп и еще неизведанных маршрутов», — цитирует ТАСС Алексея Исиченко.

Гид также отмечает, что рельеф в этом районе настолько сложный, что заблудиться там очень легко.

Напомним, что Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Поиски, которые приостанавливались, планируется возобновить в мае — после того, как сойдет снег.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.