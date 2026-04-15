NFC-мошенники: волгоградцам угрожает новая схема кражи денег

Волгоградцам, у которых смартфоны на Android, стоит быть внимательнее: мошенники начали массово красть деньги через технологию NFC. Об этом сообщили в МВД России.
Схема работает так. Сначала жертву убеждают снять наличные. Потом — под предлогом перевода на «безопасный счет» — просят установить специальную программу на телефон. Часто она маскируется под банковское приложение, а на деле это вредоносное ПО из класса «троянцев».
Установка открывает злоумышленникам доступ к NFC-модулю телефона. Как только программа оказывается на устройстве, жертву просят положить деньги на токенизированную карту мошенников, которая привязана к смартфону.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал этот обман схемой «обратного NFC». Раньше мошенники чаще пытались получить данные карты и проводить операции сами — это называли схемой «прямого NFC». Но такие действия банки выявляют проще, поэтому теперь злоумышленники заставляют людей переводить деньги самостоятельно.
По данным МВД, к концу 2025 года эта схема охватила половину всех хищений. Тенденция сохраняется и в 2026 году.
Волгоградцам стоит помнить: если незнакомый человек просит установить приложение для «безопасного перевода» — это повод насторожиться. Банки не просят скачивать сторонние программы для защиты счетов. Лучше лишний раз перепроверить информацию по официальному номеру банка, чем потерять деньги.
