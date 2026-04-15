Тайна Героя России: куда исчез уничтоживший 15 танков ВСУ Асылханов

В Кемеровской области разворачивается драматичная история исчезновения одного из самых молодых Героев России. 23-летний Алексей Асылханов, потерявший ногу в боях на СВО и лично уничтоживший 15 танков и 50 бронемашин противника, пропал еще 3 апреля. Мужчина вышел из дома в Юрге, предупредив жену, что направляется на работу, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Супруга Героя России, Валерия Асылханова, в беседе с aif.ru посетовала, что уже больше 10 дней.
«К сожалению, вообще тишина. Ничего никто не говорит нет никаких известий», -сказала она.
По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru разобрал три возможных сценария таинственного исчезновения ветерана.
Побег из-за долгов или угроз.
Несмотря на статус Героя и работу педагогом в техникуме, у Алексея могли быть теневые стороны жизни, о которых не знала даже супруга. Криминалист Михаил Игнатов считает, что в приоритете — добровольный уход мужчины из дома по известным только ему причинам.
«В этой истории одной из основных версий может быть его собственное решение скрыться от кого-то. Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства. Может, он кому-то дал в долг крупную сумму или задолжал сам, могли возникнуть проблемы по другим поводам, могли поступать какие-то угрозы. То есть, в этой истории возможны разные версии. И он решил скрыться на время», — поделился мнением эксперт.
Однако супруга Асылханова, Валерия, ранее в беседе с aif.ru подчеркнула, что ей ничего не известно о каких-либо угрозах или финансовых проблемах мужа.
Криминальный след: украинские ДРГ или местные бандиты.
Знакомые пропавшего бойца допускают, что ветерана, уничтожившего десятки единиц вражеской техники, могли выследить и похитить представители украинских диверсионно-разведывательных групп. Учитывая боевые заслуги Асылханова, эта версия выглядит одной из приоритетных, хотя Юрга и находится в глубоком тылу.
Криминалист Игнатов не исключает криминальный след, обращая внимание на то, что мужчина садился в машину без принуждения.
«Данных о том, что его похитили насильственно, нет. Есть информация, что он сам добровольно сел в машину, значит, он знал, к кому он садится. То есть, сложно однозначно говорить о похищении», — отметил он в беседе с aif.ru.
Тем не менее, эксперт подчеркивает: сбрасывать со счетов фактор силового захвата нельзя.
«Эту версию тоже можно рассматривать. Учитывая объективную реальность, хотя Юрга и слишком далеко от Украины, это возможно. Также возможен вариант, что его выманили члены бандитской группировки. Его стали принуждать, возможно, пытать. Он не повёлся на их уговоры и предложения, чтобы избавиться от свидетелей, его могли просто убить. Версий может быть много», — добавил эксперт.
Несчастный случай и «глухарь».
Наиболее мрачная и прозаичная версия, по мнению криминалиста, может быть связана с обычным бытовым конфликтом, который перерос в трагедию. Игнатов отметил, что в таких делах часто фигурирует случайная смерть, которую пытаются скрыть.
«Мог произойти просто несчастный случай. Он мог поехать куда-то со знакомыми, там застолье или что-то. Участники могли повздорить, пырнуть ножом или что-то еще сделать, он умер. Тело спрятали где-нибудь, и все, и никто ничего не знает, никто ничего не видит», — объяснил эксперт.
При этом криминалист подчеркнул, что надежда на возвращение ветерана СВО домой живым остается.
«Пока не будет никаких объективных данных о том, что он однозначно погиб, пока не найдут тело, остаётся надежда, что он жив», — добавил Игнатов.
Алексей Асылханов удостоен звания Героя России и медали «Золотая Звезда» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника. После тяжелого ранения и потери ноги он был демобилизован, вернулся в Юргу и работал педагогом, ведя «Уроки мужества» в школах. Знакомые характеризуют его исключительно положительно.