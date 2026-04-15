WSJ: США перехватили восемь танкеров, пытавшихся пройти через блокаду

ВМС США с начала морской блокады Ирана перехватили восемь нефтяных танкеров, которые пытались зайти в порты исламской республики или покинули их.

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы США в рамках морской блокады Ирана перехватили восемь нефтяных танкеров, направлявшихся в иранские порты или покидавших их. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

Сообщается, что военные устанавливали связь с гражданскими судами по радио и требовали изменить курс. По имеющейся информации, все танкеры выполнили указания и не стали продолжать движение в прежнем направлении.

В операции по контролю за морскими путями задействованы значительные силы: около пятнадцати военных кораблей и несколько тысяч военнослужащих.

Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США ещё больше обострит ситуацию на мировом рынке, чем платный проход, который был предложен Тегераном.

