WSJ: США перехватили восемь танкеров, пытавшихся пройти через блокаду

Сообщается, что военные устанавливали связь с гражданскими судами по радио и требовали изменить курс. По имеющейся информации, все танкеры выполнили указания и не стали продолжать движение в прежнем направлении.
В операции по контролю за морскими путями задействованы значительные силы: около пятнадцати военных кораблей и несколько тысяч военнослужащих.
Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США ещё больше обострит ситуацию на мировом рынке, чем платный проход, который был предложен Тегераном.