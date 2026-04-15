Со дна озера в Башкирии всплыли трупы: зимой из водоема спасатели достали 1340 тел животных

В Башкирии на озере Узеть всплыли туши овец.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на озере Узеть после вскрытия льда на поверхность всплыли туши овец, утонувших четыре месяца назад. Видео с места жители опубликовали в местных пабликах — на кадрах видно несколько тел животных у берега. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Напомним, трагедия произошла 16 декабря прошлого года вблизи хутора Луч в Бирском районе. Отара пошла через озеро по неокрепшему льду, который не выдержал. Выжить удалось лишь одной овце. Спасатели извлекали туши погибших животных почти месяц — по данным Госкомитета Башкирии по ЧС, из воды подняли 1340 животных.

Фермер оценил убытки более чем в 20 млн рублей. Помимо этого, ему пришлось оплатить работу спасателей и доставку тел животных на предприятие по переработке биологических отходов в Елабугу.