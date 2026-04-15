На десять лет может попасть в тюрьму молодая омичка за удар ножом из-за ревности

22-летняя сельчанка из Саргатского района нанесла тяжкий вред здоровью любимому парню.

Источник: Комсомольская правда

Совместное распитие спиртного молодыми людьми в рабочем поселке Саргатское едва не закончилось смертельной трагедией. 22-летняя девушка в пылу ссоры на почве ревности ударила своего парня ножом в живот. Теперь мужчину ждет долгое лечение, а его ревнивую пассию — весьма суровое наказание.

Кровавая ссора произошла в рабочем поселке Саргатское в начале февраля 2026 года. Во время распития спиртных напитков 22-летняя местная жительница не совладала с обуявшим ее чувством ревности в адрес ее 22-летнего любимого парня. Начавшаяся словесная перепалка закончилась ужасно: ревнивица ударила кухонным ножом молодого человека в живот, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью. Прокуратура Саргатского района Омской области поддерживает в суде обвинение по данному уголовному делу. Ревнивица обвиняется по серьезной статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.