На десять лет может попасть в тюрьму молодая омичка за удар ножом из-за ревности

Кровавая ссора произошла в рабочем поселке Саргатское в начале февраля 2026 года. Во время распития спиртных напитков 22-летняя местная жительница не совладала с обуявшим ее чувством ревности в адрес ее 22-летнего любимого парня. Начавшаяся словесная перепалка закончилась ужасно: ревнивица ударила кухонным ножом молодого человека в живот, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью. Прокуратура Саргатского района Омской области поддерживает в суде обвинение по данному уголовному делу. Ревнивица обвиняется по серьезной статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.