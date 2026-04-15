Актеру Аблогину из «Лермонтова» грозит до 10 лет за мошенничество

Российский актер театра и кино Владимир Аблогин сменит сцены и съемочную площадку на тюремные нары. По решению суда он помещен в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве. Какой срок грозит 40-летнему актеру, который, по данным следствия. представлялся своей жертве священнослужителем, aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.
«При совершении мошенничества человек может представляться кем угодно, и использовать форму различных организаций, например, газовщиков или облачение священников. Отдельный вид ответственности предусмотрен за использование формы сотрудников правоохранительных органов или военной. А за использование облачения религиозных культов ответственности как таковой нет как отягчающего обстоятельства. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере один миллион рублей», — объяснил эксперт.
Юрист добавил, что статья о мошенничестве в особо крупном размере относится к общеуголовным, «это тяжкое преступление, по нему возможно заключение под стражу до суда».
Как стало известно, версии следствия, звезда фильмов «Лермонтов» и «Кто в доме хозяин» Владимир Аблогин представлялся священнослужителем и пытался получить от потерпевшего 6 млн рублей на благотворительную помощь детям. Адвокат актера утверждает, что фигурант дела выполнял просьбу знакомого и считал, что помогает театру.