Эпатажный владелец крупной мастерской пострадал в сильном пожаре в Новой Москве

Как минимум один человек погиб и двое пострадали в результате сильного пожара в частном доме в Новой Москве в ночь на среду. Один из получивших ожоги — владелец крупной художественной мастерской.
Как стало известно «МК», пожар возник в 4.45 в деревне Сосенки. Загорелся двухэтажный частный дом, затем пламя перекинулось на соседнюю хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 140 кв. метров, в доме обрушилась кровля, затем пламя перекинулось на еще одно строение. Вскоре пламя перекинулось на еще один дом. Была проведена эвакуация из соседних строений.
В результате пожара погиб 70-летний мужчина. Хозяин дома 41 года от роду получил ожоги и был госпитализирован. С его слов, в доме находятся еще два человека, их пока не нашли. Также с переломом ног доставлен в больницу 29-летний мужчина-мигрант, предположительно подсобный рабочий.
Пострадавший владелец содержал дома крупную этно-художественную мастерскую. Он изготавливал различные деревянные скульптуры, предметы интерьера и т. д. Летом 2022 года мужчина был подвергнут административному аресту на 14 суток за то, что прыгнул в Москву-реку с Большого Москворецкого моста.