РФ эвакуировала из Ирана 81 белоруса

Эвакуация проводилась в условиях каждодневных бомбардировок и ракетных атак, отметил дипломат.
«Сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуацию из зоны боевых действий 632 человек», — сказал Жильцов.
Среди эвакуированных — не только россияне, но и граждане Беларуси (81 человек), Таджикистана (27 человек), Армении (4 человека), Узбекистана (3 человека), а также по одному гражданину Казахстана и Украины.
В основном это были сотрудники АЭС «Бушер» и члены их семей. Кроме того, из зоны конфликта вывезли членов семей работников посольства, генконсульства России в Исфахане и ряда других российских организаций, аккредитованных в Иране.
Также удалось эвакуировать девять моряков с контейнеровоза MSC Aries и танкера MT ADARA. Судно MSC Aries было задержано иранскими властями в апреле 2024 года.