РФ эвакуировала из Ирана 81 белоруса

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Российская сторона организовала вывоз 632 человек из Ирана на фоне боевых действий в стране, речь идет о россиянах, а также о гражданах Беларуси, Таджикистана, Казахстана и Украины, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Исфахане Андрей Жильцов.

Эвакуация проводилась в условиях каждодневных бомбардировок и ракетных атак, отметил дипломат.

«Сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуацию из зоны боевых действий 632 человек», — сказал Жильцов.

Среди эвакуированных — не только россияне, но и граждане Беларуси (81 человек), Таджикистана (27 человек), Армении (4 человека), Узбекистана (3 человека), а также по одному гражданину Казахстана и Украины.

В основном это были сотрудники АЭС «Бушер» и члены их семей. Кроме того, из зоны конфликта вывезли членов семей работников посольства, генконсульства России в Исфахане и ряда других российских организаций, аккредитованных в Иране.

Также удалось эвакуировать девять моряков с контейнеровоза MSC Aries и танкера MT ADARA. Судно MSC Aries было задержано иранскими властями в апреле 2024 года.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше