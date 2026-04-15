Глава СК требует доклад об издевательствах над студенткой в казанском колледже

В колледже подтвердили, что 9 апреля между двумя девушками произошел конфликт, но подробности не раскрывают. Там заявили, что избиения и травли не фиксировали. Родителей и сотрудников полиции уведомили. Обеих девушек поставили на профилактический учет. Пострадавшая говорит, что системной травли в группе не было. В колледже заявили, что с 10 апреля неизвестный под именем Александр начал распространять ложную информацию об инциденте. Проверка продолжается.