Глава СК требует доклад об издевательствах над студенткой в казанском колледже

В соцсетях появилась информация, что в одном из колледжей Казани студентка регулярно избивает и унижает свою одногруппницу. Администрация учебного заведения якобы не вмешивается. Следственный комитет Татарстана уже возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил местному руководителю Валерию Липскому доложить, как идет расследование.
Скандал разгорелся после того, как в интернете появились кадры, где одна из студенток применяет против другой электрошокер, а затем вместе с подругами пытается поставить жертву на колени. Пострадавшая воспитывается без родителей. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила материалы в прокуратуру.
В колледже подтвердили, что 9 апреля между двумя девушками произошел конфликт, но подробности не раскрывают. Там заявили, что избиения и травли не фиксировали. Родителей и сотрудников полиции уведомили. Обеих девушек поставили на профилактический учет. Пострадавшая говорит, что системной травли в группе не было. В колледже заявили, что с 10 апреля неизвестный под именем Александр начал распространять ложную информацию об инциденте. Проверка продолжается.