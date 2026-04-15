Житель Москвы распилил сейфы в Красноярске по указке мошенников

Полиция задержала 19-летнего жителя Москвы, который прилетел в Красноярск и по заданию телефонных мошенников вскрыл чужие сейфы. 15 апреля в МВД по Красноярскому краю рассказали подробнее об этом случае.
Все началось с того, что в конце марта парень сообщил незнакомцу из «службы доставки» код из смс. После этого с ним связалась девушка, представившись сотрудницей портала «Госуслуги». Она сообщила, что на его имя выдали доверенность на чужие финансовые операции. Мошенники запугали парня уголовным делом за помощь недружественной стране и предложили стать их тайным агентом.
В начале апреля ему велели провести «обыск» в квартире Красноярска. Куратор выбрал билеты на самолет и гостиницу, напоминал потеплее одеться и не забыть зарядку. Парень по указке мошенника купил болгарку, перчатки и удлинитель.
У дома его встретил местный житель, провел в квартиру к сейфам и ушел в другую комнату. Оказалось, что встретивший его красноярец — пятнадцатилетний подросток, который тоже попался на уловку лжеправоохранителей и привел «агента» в собственную квартиру.
Под руководством афериста по видеосвязи житель Москвы распилил оба сейфа, забрал из них украшения и деньги. Инструменты выбросил, золото оставил себе, а деньги передал курьеру.
Полицейские задержали жителя столицы и доставили его в Красноярск. Ущерб более двух миллионов рублей полностью возмещен пострадавшей семье. Однако от уголовной ответственности взломщика сейфов это не освобождает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.