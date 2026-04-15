Пострадавшая при пожаре на пороховом заводе в Казани в тяжелом состоянии

Всего во время ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

На казанском пороховом заводе 14 апреля произошел пожар. Пострадали два человека, их увезли в больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Предварительная причина происшествия — техногенная. При этом завод не останавливали, производство продолжает работать. Жизни и здоровью людей больше ничего не угрожает.

Громкий звук и взрывную волну, которые ощутили очевидцы, объяснили в пресс-службе главы Татарстана. Там пояснили, что сработала система сброса давления — она предусмотрена техникой безопасности именно для таких случаев. На месте работает специальная комиссия, она выясняет все обстоятельства случившегося.