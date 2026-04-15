Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму

«Это все, что удалось “поймать”, зафиксировать на счетах, наложить арест, но фактически остаются нераскрытыми остальные преступления, общий ущерб по которым составляет более 38 миллионов рублей», — рассказала спикер.
По данным гостьи эфира, из 27 уголовных дел 24 совершены непосредственно в отношении самих участников СВО и два в отношении членов их семей.
«В целом, с учетом профилактических мер, принятых в законодательстве, мошенничеств стало меньше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но если брать в целом структуру совершения мошенничества, то сейчас используются более изощренные методы, которые позволяют войти в доверие с человеком, которого обманывают», — отметила собеседница.
Многие люди, рассказала подполковник юстиции, говорят, что им звонили якобы из правоохранительных структур. Человек представлялся следователем, был одет в форму, но это было не лицо самого мошенника, а сгенерированный нейросетью образ.
«По городу Симферополю у нас расследуется дело, возбужденное в 2025 году, ущерб от которого составил 36 500 000 рублей. Все это было осуществлено под видом купли-продажи квартир. Мошенники завладели денежными средствами 12 лиц, которые по факту являлись участниками специальной военной операции», — рассказала гостья эфира.
Екатерина Олянина подчеркнула, что важным фактом для определения подлинности обращения к человеку от правоохранительных органов является его личное присутствие.
«Если кто-то хоть раз связывался с правоохранительными органами по каким-либо причинам — знает, что без личного участия ничего не делается», — обратила внимание подполковник юстиции.
Зам начальника специализированного следственного отдела рекомендовала участникам СВО и их родственникам быть предельно бдительными.
«Я рекомендую обязательно обращаться в официальные источники, к нотариусу для осуществления каких-то нотариальных сделок, не передавать деньги в наличной форме», — подчеркнула собеседница.
Опасно, по ее мнению, и участие в непроверенных инвестиционных проектах.
«Это криптобиржи, которые не имеют регистрации на территории РФ. Неверифицированные данные, где вы не можете проверить заключаемые сделки, поэтому можете оказаться в черном треугольнике», — предостерегла спикер.