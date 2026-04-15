Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайные маршруты Белогорья — гид объяснил исчезновение семьи Усольцевых

В Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, где в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых с пятилетним ребенком, сохраняются сложные условия для ориентирования. Об этом ТАСС сообщил гид Алексей Исиченко.

По его словам, в горно-таежной местности проложено множество малозаметных троп и маршрутов, из-за чего риск заблудиться остается высоким. Он отметил, что район значительно отличается от популярных туристических зон и находится вдали от населенных пунктов.

Гид подчеркнул, что территория Белогорья обширна, а рельеф сложный. В таких условиях даже опытные туристы могут потерять ориентир, особенно при отклонении от маршрута.

Он также указал на необходимость тщательной подготовки перед походами в этот район. По его словам, туристам важно заранее изучать маршрут и строго его придерживаться.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали во время похода в сентябре 2025 года. Поисковые работы планируется возобновить в мае после схода снега.

Кутурчинское Белогорье представляет собой горный хребет с труднодоступными участками, хвойными лесами и скальными образованиями.

