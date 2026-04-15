Появились подробности ДТП с перевернувшейся фурой на Култукском тракте

Водитель не справился с управлением.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 апреля. В Слюдянском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с большегрузом. Авария произошла накануне, 14 апреля, около 18.00 на 96-м км федеральной трассы Р‑258 «Байкал» вблизи посёлка Култук. Участником аварии стал 55‑летний водитель большегрузного автомобиля, перевозивший стройматериалы.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и съехало в кювет.

В результате ДТП водителю понадобилась медицинская помощь.

Ранее агентство сообщало, что в Слюдянском районе на федеральной автодороге «Байкал» столкнулись два большегруза сегодня, в районе 10.30. Авария произошла на крутом повороте трассы. Как рассказали в Госавтоинспекции, большегрузы не смогли разъехаться, произошло касание полуприцепов. На участке перекрывалось движение транспорта.