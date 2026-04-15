Появились подробности ДТП с перевернувшейся фурой на Култукском тракте

Ранее агентство сообщало, что в Слюдянском районе на федеральной автодороге «Байкал» столкнулись два большегруза сегодня, в районе 10.30. Авария произошла на крутом повороте трассы. Как рассказали в Госавтоинспекции, большегрузы не смогли разъехаться, произошло касание полуприцепов. На участке перекрывалось движение транспорта.