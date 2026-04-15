В Братске водитель без прав сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера в 16:25. Женщина за рулём автомобиля «Мазда-Демио» при повороте с улицы Янгеля в переулок Новый совершила наезд на переходившего дорогу школьника. 9-летний мальчик госпитализирован в травматологическое отделение детской городской больницы.

Источник: ТК Город

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка. Инспекторы установили, что водитель «Мазды» не имела права управления транспортным средством. В отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными вблизи жилых домов, остановок общественного транспорта и детских учреждений, заранее снижать скорость и быть готовыми предотвратить наезд на несовершеннолетних, оказавшихся у проезжей части.

Родителям настоятельно рекомендуют регулярно напоминать детям о необходимости быть внимательными при переходе дороги и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.