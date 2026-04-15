В Братске водитель без прав сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера в 16:25. Женщина за рулём автомобиля «Мазда-Демио» при повороте с улицы Янгеля в переулок Новый совершила наезд на переходившего дорогу школьника. 9-летний мальчик госпитализирован в травматологическое отделение детской городской больницы.