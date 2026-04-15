Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал МО РФ.

Этой же ночью Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы прогремела серия взрывов. Как рассказали очевидцы, грохот, от которого «в моменте тряслись окна», продолжался около 15 минут.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий днем ранее заявил, что в результате атаки украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры в южной части региона пропало электричество.

