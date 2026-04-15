Школьник лишился глаза после потасовки в раздевалке в Таразе

Тараз. 15 апреля. КазТАГ — Школьник лишился глаза после потасовки в раздевалке гимназии в Таразе, передает корреспондент агентства.

Источник: Казахское телеграфное агентство

«По данному факту начато досудебное расследование по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью” Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников произошедшего», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Кроме того, к ответственности привлекут родителей учащихся за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — заключили в полиции.