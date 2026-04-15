В Башкирии 16-летний водитель устроил страшную аварию с четырьмя погибшими

В Белебеевском районе произошла страшная авария с четырьмя погибшими.

Источник: пресс-служба ГАИ по РБ

По имеющимся данным, в шесть часов утра на 28 км автодороги Белебей-Приютово 16-летний водитель «Дэу Нексия» вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погибли 27-летний мужчина, 29-летняя, 28-летняя и 25-летняя женщины погибли на месте. Сам водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Для координации работы сотрудников Госавтоинспекции, а также выяснения всех обстоятельств на место ДТП выехал временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД МВД по РБ полковник полиции Олег Дмитриев. Данные участников ДТП устанавливаются, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.