Омич получил 12 лет строгого режима за убийство из ревности

Кировский районный суд Омска провозгласил приговор 23-летнему местному жителю Лисовому Э. А., признанному виновным в двух угрозах убийством и убийстве. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Омской области.
Суд установил, что 1 апреля 2025 года в коммунальной квартире на улице Дианова подсудимый в ходе ссоры из-за видеокамеры высказал соседу угрозу убийством и нанёс удар ножом в область ключицы. 9 июля того же года у дома на той же улице он догнал ушедшую от него сожительницу, повалил на землю, ударил кулаком в лицо, высказал угрозу убийством и душил руками за шею — женщине удалось вырваться. А на следующий день, 10 июля, в своей комнате Лисовой из ревности нанёс знакомому два удара ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Суд назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также назначена принудительная мера медицинского характера — амбулаторное лечение у психиатра. С осуждённого взыскали в пользу матери погибшего 168 тысяч рублей на погребение и 5 миллионов рублей компенсации морального вреда. Арест сохранён на доли Лисового в трёх квартирах. Приговор не вступил в законную силу.
