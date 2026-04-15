Дрейф в Охотском море унес две жизни — выживший Пичугин рассказал, как это было

Михаил Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, рассказал о гибели своего брата Сергея и 15-летнего племянника Ильи. Архивное интервью опубликовано 14 апреля, сообщают «Известия».
По его словам, первым умер подросток — примерно через месяц после поломки двигателя лодки. К тому моменту запасы воды и еды были почти исчерпаны. Пассажиры находились в тяжелом состоянии из-за истощения и постоянных штормов.
Пичугин сообщил, что после смерти племянника тело закрепили на корме и закрыли лицо, чтобы защитить от птиц. Состояние его брата к этому времени резко ухудшилось.
Он рассказал, что у Сергея появились признаки сильного истощения, в том числе спутанность сознания и галлюцинации. В один из моментов мужчина перестал реагировать и умер.
Лодка с выжившим и телами погибших была обнаружена 15 октября 2024 года в акватории Охотского моря у Камчатки. Она пропала 9 августа.
Пичугина доставили в Магадан, где ему оказали медицинскую помощь. После выписки он вернулся в Бурятию.
