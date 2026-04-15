В Ростове осудили мужчину за призывы к бомбардировке регионов РФ

Суд приговорил его к 8 годам колонии за комментарии в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове озвучен приговор за призывы к бомбардировке регионов России. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

— Осужденного признали виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса, включая публичные призывы к терроризму и экстремизму, — прокомментировали в инстанции.

Суд установил, что с июня 2022 года по октябрь 2024 года мужчина оставлял в сети комментарии, где призывал к бомбардировке Донбасса, одобрял обстрелы и авиаудары по российским населенным пунктам.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

