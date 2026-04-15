В Назаровском округе пьяный подросток без прав устроил ночную гонку

В Красноярском крае автоинспекторы остановили опасную поездку нетрезвого подростка. 15 апреля стало известно, что ночью экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль ВАЗ на дороге Назарово — Красная Поляна.
На требование остановиться водитель не отреагировал, но после недолгой погони все же подчинился. За рулем оказался шестнадцатилетний парень, который перелез на заднее сиденье, пока к авто подходили полицейские. В машине с ним ехали еще четверо, и только один из них был совершеннолетним.
Всю компанию доставили в отдел. Подросток признался, что взял ключи от маминой машины без спроса. В это время женщина лежала в больнице. Полицейские заподозрили, что юноша пьян. В присутствии бабушки и сотрудника по делам несовершеннолетних он прошел проверку на алкоголь. Опьянение подтвердилось.
На парня составили протоколы за езду без прав в состоянии опьянения, а также за отсутствие полиса ОСАГО и документов на машину. Автомобиль отправили на спецстоянку. Дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних, куда подростка вызовут с родителями. Кроме того, составили протоколы на самого водителя и одного из нетрезвых пассажиров за распитие алкоголя в общественном месте. Нарушителям на первый раз грозит штраф от 500 до 1500 рублей.