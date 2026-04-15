Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар ликвидировали в СНТ Иркутска днём 14 апреля

Причиной возгорание стала аварийная работа электросетей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 апреля. За прошедшие сутки в Иркутской области устранили 12 пожаров, два из которых пришлись на многоквартирные дома, ещё в четырёх случаях огонь охватил хозяйственные постройки. Неосторожное обращение с огнём привело к двум пожарам.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС Росссии, в 11.28 в СНТ «Щукино» Иркутского МО загорелся частный дом. К времени прибытия 19 пожарных пламя перекинулось на соседний дом и надворные постройки. Пожар ликвидировали на площади 115 кв. метров при помощи четырёх единиц техники. Причина возгорания — аварийный режим работы электросети.

На ж/д станции Тамтачет Тайшетского МО загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома. До прибытия пожарных один человек смог эвакуироваться самостоятельно. Возгорание на площади 12 кв. метров ликвидировали 8 огнеборцев при помощи три единиц техники. Как установили сотрудники МЧС, причиной возгорания послужило короткое замыкание.

Среди причин пожаров в регионе в пресс-службе ведомства назвали также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее агентство рассказывало о крупном пожаре в Иркутске, произошедшем вчера днём. Огнеборцы потушили пожар на территории масложиркомбината на улице Доржи Банзарова. Площадь возгорания составила 600 кв. метров.