Крупный пожар ликвидировали в СНТ Иркутска днём 14 апреля

IrkutskMedia, 15 апреля. За прошедшие сутки в Иркутской области устранили 12 пожаров, два из которых пришлись на многоквартирные дома, ещё в четырёх случаях огонь охватил хозяйственные постройки. Неосторожное обращение с огнём привело к двум пожарам.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС Росссии, в 11.28 в СНТ «Щукино» Иркутского МО загорелся частный дом. К времени прибытия 19 пожарных пламя перекинулось на соседний дом и надворные постройки. Пожар ликвидировали на площади 115 кв. метров при помощи четырёх единиц техники. Причина возгорания — аварийный режим работы электросети.
На ж/д станции Тамтачет Тайшетского МО загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома. До прибытия пожарных один человек смог эвакуироваться самостоятельно. Возгорание на площади 12 кв. метров ликвидировали 8 огнеборцев при помощи три единиц техники. Как установили сотрудники МЧС, причиной возгорания послужило короткое замыкание.
Среди причин пожаров в регионе в пресс-службе ведомства назвали также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Ранее агентство рассказывало о крупном пожаре в Иркутске, произошедшем вчера днём. Огнеборцы потушили пожар на территории масложиркомбината на улице Доржи Банзарова. Площадь возгорания составила 600 кв. метров.