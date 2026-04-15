Пожар произошел в Новой Москве после взрыва газовых баллонов

В Новой Москве в двухэтажной мастерской произошел взрыв газовых баллонов, после чего начался пожар. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил источник РЕН ТВ.

В Новой Москве в двухэтажной мастерской произошел взрыв газовых баллонов, после чего начался пожар. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил источник РЕН ТВ.

Отмечается, что огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. В результате происшествия пострадал владелец мастерской, его госпитализировали с ожогами.

Жителей соседнего дома эвакуировали, подсобное хозяйство полностью выгорело. На месте работают экстренные службы, пожару присвоен первый ранг, передает Telegram-канал.

Ранее возгорание произошло в жилом доме в подмосковном Солнечногорске. Пожар унес жизни двух взрослых. До прибытия спасателей дом самостоятельно покинули 25 человек.