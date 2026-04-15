Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди из транспорта продолжают расти на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Очередь почти из двух тысяч грузовых и легковых автомобилей, а также пассажирских автобусов образовалась на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Больше всего легковых автомобилей стоит на границе Беларуси с Польшей: в пункте пропуска «Брест» выезда из страны на польскую территорию ожидают 858 легковушек, а также 28 пассажирских автобусов, а в «Брузгах» — 49 легковых авто.

Есть небольшая очередь и на литовском направлении, где в ПП «Каменной Лог» застряли 30 легковушек и два пассажирских автобуса.

Что касается очередей из грузового транспорта, то самые большие отмечаются на белорусско-польской границе, где в двух пунктах пропуска в общем счете насчитывается 545 машин. Из них 54 находятся в пункте пропуска «Берестовица», а 491 — в «Козловичах».

На литовском направлении очередь из большегрузов немного меньше — 360 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» оформления ожидают 130 фур, а в ПП «Бенякони» — 230.

На границе Беларуси с Латвией очередей из легкового и грузового транспорта нет.