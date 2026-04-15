Омичка нелегально прописала в своей квартире шестерых азербайджанцев

Прокуратура Омского района в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявила факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Установлено, что в январе текущего года 30-летняя местная жительница осуществила регистрацию шести граждан Азербайджана в своей квартире площадью 34 квадратных метра, где сама проживает с пятью несовершеннолетними детьми. Фактически иностранцы в указанном помещении не проживали, а после получения вознаграждения за услугу выехали в неизвестном направлении.
По инициативе прокуратуры органы полиции возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания). На основании информации от прокуратуры фиктивно зарегистрированные мигранты уже сняты с учёта. Ход расследования находится на контроле.
