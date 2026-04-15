Омичка нелегально прописала в своей квартире шестерых азербайджанцев

Установлено, что в январе текущего года 30-летняя местная жительница осуществила регистрацию шести граждан Азербайджана в своей квартире площадью 34 квадратных метра, где сама проживает с пятью несовершеннолетними детьми. Фактически иностранцы в указанном помещении не проживали, а после получения вознаграждения за услугу выехали в неизвестном направлении.