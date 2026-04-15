Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: 12 БПЛА сбили в Воронежской области ночью 15 апреля

11 часов продлилась опасность налета беспилотников в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Тревожная ночь выдалась 15 апреля у жителей Воронежской области. Беспилотники атаковали регион. Опасность налета дронов объявили в 20 часов вечера вторника. И всю ночь, с полуночи, выли сирены в разных районах — оповещение о возможности непосредственного удара БПЛА включалось попеременно в Россошанском районе, Воронеже и Нововоронеже, Бутурлиновском районе и Борисоглебске. Отбой тревоги объявили в 7.12 среды.

— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в одном городе и двух районах области сбили 12 беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — сообщил утром губернатор Воронежской области Александр Гусев.

