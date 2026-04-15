Гусев: 12 БПЛА сбили в Воронежской области ночью 15 апреля

Тревожная ночь выдалась 15 апреля у жителей Воронежской области. Беспилотники атаковали регион. Опасность налета дронов объявили в 20 часов вечера вторника. И всю ночь, с полуночи, выли сирены в разных районах — оповещение о возможности непосредственного удара БПЛА включалось попеременно в Россошанском районе, Воронеже и Нововоронеже, Бутурлиновском районе и Борисоглебске. Отбой тревоги объявили в 7.12 среды.
— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в одном городе и двух районах области сбили 12 беспилотников.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — сообщил утром губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.