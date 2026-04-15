Воронежский губернатор раскрыл детали отражения ночной атаки 12 БПЛА

Атаку 12 БПЛА отразили в Воронежской области прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что беспилотники ликвидировали в одном городе и двух районах. Пострадавших и разрушений нет.
Беспилотная опасность сохранялась в Воронежской области с 19:55 14 апреля до 7:11 15 апреля. Удар БПЛА угрожал Воронежу, Нововоронежу, Борисоглебску, а также Россошанскому и Бутурлиновскому районам.
