Мопедиста из Пласта обязали выплатить многотысячный ущерб за ДТП

Пластовский городской отдел судебных приставов завершил исполнительное производство по взысканию ущерба, причиненного несовершеннолетним водителем мопеда в результате ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел, когда молодой человек, превысив скорость, столкнулся с поворачивающим автомобилем. При этом водитель мопеда не имел прав и страхового полиса. В связи с этим пострадавший водитель подал иск о возмещении ущерба.
К моменту судебного разбирательства нарушитель достиг совершеннолетия. Поэтому вся сумма ущерба, составившая 210 тысяч рублей, включая экспертизу, юридические услуги и госпошлину, была возложена на самого виновника ДТП.
Чтобы выплатить долг молодой человек устроился на работу, сначала разнорабочим в школу, а затем — на золотодобывающее предприятие. В настоящее время все обязательства молодого человека выполнены, взыскатель получил присужденную сумму, а исполнительное производство по данному делу официально закрыто.