Жертва парохода или сирота? Жители Приморья пытаются понять причину гибели кита

Бездыханное тело кита заметили 13 апреля на диком пляже в районе бухты Мусатова недалеко от Находки. На данный момент его труп уже отбуксировали от побережья. Специалисты ДВО РАН рассказали корр. ИА PrimaMedia, что найденное животное — горбатый кит, который не очень часто заходит в залив Петра Великого. О причинах гибели учёным сказать пока трудно, в них предстоит разобраться. Тем временем местные жители в соцсетях предполагают, что животное могло столкнуться с судном или умереть от голода.
По словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Лаборатории исследования загрязнения и экологии ТОИ ДВО РАН Сергея Рязанова, на берег выбросило горбатого кита.
«Заходит он не очень часто в район залива Петра Великого. Но ничего необычного в заходе нет. В прошлом году заходил в залив, прыгал, видео распространялись в соцсетях», — рассказал учёный.
Жители Приморья, обсуждающие ситуацию на просторах интернета, предположили, что кит мог столкнуться с судном.
«Пароход наехал. В США существуют сезонные участки ограничения скорости, чтобы суда не наезжали на китов. Вроде не более 12 узлов, учитывая, что контейнеровоз обычно ходит на 18−22 узлах. Кит слышит шум и успевает убраться с пути судна, если оно не идет слишком быстро», — поделился мнением местный житель в соцсетях.
По догадкам других жителей, это еще совсем детеныш, который отбился от стада и умер от голода.
Напомним, что в прошлом году в Приморье тоже обнаружили мёртвого кита. Случай также пришелся на 13 апреля, когда после шторма у берега в Хасанском районе возле мыса Молот нашли бездыханное тело млекопитающего. Тогда тревогу вызвала возможность взрыва тела. Директор ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Андрей Гончаров подтвердил корр. ИА PrimaMedia, что из-за скопления газов взрыв возможен, но вероятность того, что он будет сильным и нанесёт глобальный ущерб природе, мала. Тем не менее локальный возможен — из-за большого объёма трупного яда.