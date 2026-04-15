Жертва парохода или сирота? Жители Приморья пытаются понять причину гибели кита

Бездыханное тело кита заметили 13 апреля на диком пляже в районе бухты Мусатова недалеко от Находки. На данный момент его труп уже отбуксировали от побережья. Специалисты ДВО РАН рассказали корр. ИА PrimaMedia, что найденное животное — горбатый кит, который не очень часто заходит в залив Петра Великого. О причинах гибели учёным сказать пока трудно, в них предстоит разобраться. Тем временем местные жители в соцсетях предполагают, что животное могло столкнуться с судном или умереть от голода.