Слесарь машиностроительной компании внезапно умер на работе в Нижнем

Точные причины, приведшие к летальному исходу, на данный момент не установлены.

На стройпредприятии в Нижнем Новгороде произошел трагический инцидент: работник скончался прямо на рабочем месте. О несчастном случае сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

В Автозаводском районе города, в пределах производственного объекта, было найдено тело 56-летнего слесаря. По предварительной информации, мужчина отметил свое присутствие в журнале регистрации в дневное время, после чего направился в комнату отдыха. Однако на свое рабочее место он больше не вернулся.

Обеспокоенные его долгим отсутствием, коллеги отправились на его поиски. По истечении нескольких часов слесарь был обнаружен в той же бытовой комнате. К сожалению, к моменту обнаружения он уже скончался. Точные причины, приведшие к летальному исходу, на данный момент не установлены.

В рамках действующего трудового законодательства региональная инспекция по труду приступила к расследованию инцидента, который квалифицируется как несчастный случай на производстве. Экспертам предстоит детально изучить всю совокупность обстоятельств и факторов, спровоцировавших гибель сотрудника.

Ранее другой слесарь борского предприятия получил тяжелейшие травмы при падении с высоты.