В Омске подросток попал в реанимацию после укуса сразу двух клещей

В большинстве случаев при своевременном визите к врачу серьёзных последствий удаётся избежать. Однако иногда заболевание протекает крайне тяжело — например, при позднем обнаружении клеща, при повторных укусах или если экстренная профилактика не проводилась.
В страховой компании рассказали, что похожий тяжёлый случай также произошёл в Томске. 16-летний школьник после присасывания клеща заразился болезнью Лайма и лечился амбулаторно. В тот же день он снял с себя второго паразита, но повторно обращаться за помощью не стал. Спустя две недели его состояние резко ухудшилось — врачи госпитализировали пациента с менингоэнцефалитом. Подросток впал в кому, врачи были вынуждены подключить его к ИВЛ. В итоге ребёнок смог восстановится и сейчас вернулся к полноценной жизни.
Врачи предупреждают: клещевой энцефалит и болезнь Лайма — одни из самых опасных инфекций, которые переносят клещи. Вирус энцефалита поражает центральную нервную систему, а боррелии могут вызывать осложнения на суставы, сердце и нервную систему. При обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в травмпункт — там его удалят и назначат профилактику. Снятое насекомое лучше сдать на анализ, чтобы проверить наличие возбудителей инфекций.
Ранее сообщалось, что с начала года клещи покусали более 1,5 тыс. россиян в 64 регионах. Чаще всего в апреле жаловались на Урале, затем в Москве, Центральном и Приволжском округах. Реже — на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе.
