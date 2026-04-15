Следком пресек деятельность ОГ, причинившей триллионный ущерб бюджету России

В Москве правоохранители пресекли деятельность участников организованной группы (ОГ), которые причинили ущерб бюджетной системе России ущерб на более чем один триллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что с 2023 года по настоящее время участники ОГ создали более четырех тысяч фиктивных юрлиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для извлечения незаконной прибыли злоумышленники продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных компаний.
Петренко отметила, что в этих документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Затем эти фиктивные счета-фактуры неправомерно вносились в отчетности налогоплательщиков, направляемые в налоговые органы. В результате этих преступных действий бюджетная система страны недополучила свыше 1 трлн рублей в виде налогов, подчеркнула представитель СК.
