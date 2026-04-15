Огонь подбирается к заповеднику «Большехехцирский» в Хабаровском крае

Ландшафтный пожар вплотную подошёл к границам заповедника «Большехехцирский», расположенного в районе имени Лазо. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», сотрудники в количестве шести человек контролируют распространение огня, чтобы в случае необходимости отстоять особо охраняемую природную территорию.
— Администрация района имени Лазо не предприняла никаких мер по ликвидации пожара, который подбирается к заповеднику «Большехехцирский», — сообщила представитель ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ольга Аполлонова.
В настоящее время лесной пожар также действует на территории национального парка «Анюйский» имени Владимира Арсеньева. Возгорание локализовано на общей площади в 13 гектаров. Над ликвидацией работают восемь инспекторов Анюйского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье», 12 сотрудников ЛПС-З КГСАУ «Нанайское специализированное лесное хозяйство» и пять представителей Троицкого авиаотделения КГСАУ «ДВ авиабаза».
Напомним, четыре лесных пожара зарегистрировано в Хабаровском крае по состоянию на утро 15 апреля. Термоточки действуют в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах региона. В общей сложности огнём охвачено свыше 3700 гектаров тайги. Самый крупный пожар действует в 5,2 километрах юго-западнее села Томское — её площадь, по последним данным, составляет 3050 гектаров.