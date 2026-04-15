Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь подбирается к заповеднику «Большехехцирский» в Хабаровском крае

Ситуация контролируется сотрудниками «Заповедного Приамурья».

Источник: Хабаровский край сегодня

Ландшафтный пожар вплотную подошёл к границам заповедника «Большехехцирский», расположенного в районе имени Лазо. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», сотрудники в количестве шести человек контролируют распространение огня, чтобы в случае необходимости отстоять особо охраняемую природную территорию.

— Администрация района имени Лазо не предприняла никаких мер по ликвидации пожара, который подбирается к заповеднику «Большехехцирский», — сообщила представитель ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ольга Аполлонова.

В настоящее время лесной пожар также действует на территории национального парка «Анюйский» имени Владимира Арсеньева. Возгорание локализовано на общей площади в 13 гектаров. Над ликвидацией работают восемь инспекторов Анюйского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье», 12 сотрудников ЛПС-З КГСАУ «Нанайское специализированное лесное хозяйство» и пять представителей Троицкого авиаотделения КГСАУ «ДВ авиабаза».

Напомним, четыре лесных пожара зарегистрировано в Хабаровском крае по состоянию на утро 15 апреля. Термоточки действуют в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах региона. В общей сложности огнём охвачено свыше 3700 гектаров тайги. Самый крупный пожар действует в 5,2 километрах юго-западнее села Томское — её площадь, по последним данным, составляет 3050 гектаров.