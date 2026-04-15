В Новосибирске мужчина угнал BMW знакомого и продал за 100 тысяч

Автомобиль стоимостью 1,6 млн рублей похитили ночью.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который украл автомобиль у знакомого и продал его за сумму в десятки раз ниже стоимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил суд, ночью 13 сентября 2025 года обвиняемый находился в автомобиле BMW X5 вместе с владельцем. Когда хозяин вышел по делам и оставил ключи в замке зажигания, мужчина пересел за руль и уехал.

Стоимость автомобиля составляла 1,6 млн рублей. В салоне также находился мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, который злоумышленник позже выбросил.

Похищенную машину он продал всего за 100 тысяч рублей.

Суд признал 39-летнего ранее судимого новосибирца виновным в краже в особо крупном размере.

Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.