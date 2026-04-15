За сутки в Ростовской области произошло девять пожаров, один человек погиб

За минувшие сутки, 14 апреля, в Ростовской области произошло девять техногенных пожаров, и в одном из них погиб человек. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Также за сутки ликвидировали одно дорожно-транспортное происшествие, — добавили в экстренном ведомстве. — К ликвидации последствий пожаров и ДТП привлекались 136 человек личного состава и 34 единицы спецтехники.
На 15 апреля спасатели запланировали 34 контролируемых выжигания сухой растительности. Они пройдут в 12 муниципальных образованиях области.
