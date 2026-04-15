Два человека погибли при пожаре в Новой Москве

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном доме и хозяйственной постройке в Новой Москве. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в МЧС по региону.

По данным ведомства, утром 15 апреля поступил сигнал о пожаре в частном домовладении в деревне Сосенки. Загорелись жилой дом и хозяйственная постройка, после чего огонь перекинулся на соседний частный дом.

На место были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, которые полностью потушили возгорание.

— К сожалению, в результате пожара два человека погибли, еще два человека пострадали, были переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения города, — написали в канале ведомства в МАХ.

По данным СМИ, инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов в двухэтажной мастерской. В результате происшествия пострадал владелец мастерской, его госпитализировали с ожогами. Жителей соседнего дома эвакуировали, подсобное хозяйство полностью выгорело.

Ночью 13 апреля пожар произошел в многоквартирном доме на улице Военный городок в подмосковном Солнечногорске. В результате возгорания погибли два человека.