В Перми работники автосервиса подожгли сухую траву возле энергообъекта

Работники автосервиса подожгли сухую траву возле энергообъекта в Перми, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
Инцидент произошёл на территории, прилегающей к одной из подстанций в Дзержинском районе краевой столицы. Возгорание зафиксировали в ходе видеомониторинга энергообъектов.
Для оперативного устранения огня на место была направлена бригада Пермских городских электрических сетей, которая ликвидировала возгорание. Позже выяснилось, что пожар возник из-за того, что работники близлежащего автосервиса выполняли уборку территории от сухой растительности и позже подожгли её. С ними провели разъяснительную беседу по вопросам безопасности.
Энергетики предупреждают жителей о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности вблизи энергообъектов.
«Сотрудники электросетевой компании призывают быть особенно внимательными в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). Здесь категорически запрещено жечь сухую траву и листву, складировать или сжигать мусор, оставлять легковоспламеняемые и горюче-смазочные материалы, в том числе удобрения, лесо- и пиломатериалы», — объяснили в пресс-службе.