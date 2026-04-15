ФСБ задержала организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» для ухода от налогов

ФСБ сообщила о задержании организаторов крупной схемы ухода от налогов с использованием так называемого бумажного НДС. Об этом в среду, 15 апреля, заявили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что при участии Генпрокуратуры, ФНС, СК и МВД была пресечена деятельность группы, создавшей сеть из более чем 4,8 тысячи транзитных компаний. Через нее оформлялись фиктивные вычеты по НДС для более 40 тысячи организаций на сумму свыше одного триллион рублей.
В ФСБ уточнили, что задержанные ранее привлекались к ответственности за экономические преступления и контролировали технические компании, использовавшиеся для обналичивания средств и их вывода в теневой оборот. Для работы схемы применялась развитая цифровая инфраструктура.
Также сообщается, что в нескольких регионах проведено более 30 обысков, изъяты документы и носители информации. В ведомстве добавили, что будут установлены все участники схемы и компании, получившие выгоду, передает ТАСС.
Ранее следователи завершили расследование дела в отношении фигурантов, которые обвиняются в мошенничестве с получением прибыли с налогового вычета. В схеме было задействовано 59 человек. Они предстанут перед судом в Мытищах.