В Хабаровске восстановили тепломагистраль на Ореховой сопке

Подача тепла и горячей воды по ТМ-32 возобновлена.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ДГК отчитались об окончании работ по ликвидации аварии на ТМ-32 в Хабаровске. Напомним, сегодня утром магистраль прорвало, 348 жилых домов и 72 соцобъекта остались без снабжения. На устранение неполадок аварийной бригаде понадобилось более 4 часов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в восстановлении тепломагистрали приняли 25 человек и 8 единиц техники. О их выезде на место происшествия стало известно около 9 утра по местному времени.

— В ближайшие часы параметры теплоносителя будут восстановлены, горячая вода и теплоснабжение вернутся потребителям, — пообещали в АО «ДГК».

Также сетевики напомнили о том, что не выдержавший нагрузки участок ТМ-32 планировали отремонтировать этим летом. После окончания аварийных работ компания подтвердила планы на замену труб и бетонных лотков на участке длиной в 162 метра.