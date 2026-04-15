Цеповяз в волгоградской колонии: родные жалуются на его здоровье

Родственники Вячеслава Цеповяза, одного из главарей банды Цапков, рассказали о его состоянии в колонии строгого режима в Волгоградской области. Ранее в телеграм-каналах появлялась информация об остром ухудшении зрения у заключенного. По данным канала SHOT, Цеповяз якобы запросил срочную операцию по коррекции зрения, и его отстранили от работы в колонии, — пишет v1.ru. Сообщалось, что зрение начало падать несколько лет назад, родственники передали ему очки, купленные без назначения окулиста, что якобы усугубило ситуацию.
Администрация ИК-26 Волгоградской области действительно отстранила заключенного от работы со станками — он не видит мелкие детали.
У Цеповяза ранее были ограничения по здоровью, до 2022 года ему устанавливали инвалидность. Он просил провести повторное освидетельствование, но его последний иск в суд оставили без движения из-за неоплаты госпошлины.
Однако УФСИН России по Волгоградской области опровергает информацию о необходимости срочной операции. «Распространенная в ряде СМИ информация в отношении осужденного В. А. Цеповяза не соответствует действительности», — заявили в ведомстве. Там напомнили: сведения о медицинском обследовании осужденных относятся к врачебной тайне.
Адвокат осужденного общаться с журналистами о состоянии здоровья не стал. А вот близкие родственники в разговоре с корреспондентом заявили: никаких проблем со зрением у мужчины никогда не было. «Не знаю, откуда такая информация, нас никто не спрашивал. Со здоровьем у него не в порядке, но со зрением. Он не слепнет, ничего такого. Все, что написано, от первого до последнего слова вранье, и про операцию тоже», — заявила родственница Цеповяза.
Вячеслав Цеповяз был этапирован в ИК-26 в середине 2024 года. До 2019 года он отбывал наказание в Амурской области, осужденный на 20 лет колонии за массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края. В 2022 году его перевели в ИК-6 Омска после скандала: в амурской колонии его кормили шашлыками и красной икрой. В Омске Цеповяз начал писать прошения о переводе в колонию Краснодарского края, ссылаясь на инвалидность III группы и необходимость поддержки родственников.
Однако все суды, вплоть до 8-го кассационного в Кемерове, отказали ему в этой просьбе.
