В Ростовской области человек погиб в пожаре. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в минувшие сутки спасательные и пожарные расчёты области отреагировали на девять возгораний техногенного характера, одно из которых привело к гибели человека.
Также сотрудники МЧС устраняли последствия одной автомобильной аварии.
Для ликвидации последствий ЧС привлекалось 136 специалистов и 34 единицы специальной техники.
Между тем, на текущие сутки — 15 апреля — в 12 муниципальных образованиях региона запланировано проведение 34 контролируемых выжиганий сухой травы и растительности в рамках профилактических мероприятий по предупреждению природных пожаров.