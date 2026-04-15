В Ростовской области человек погиб в пожаре

В минувшие сутки спасательные и пожарные расчёты области отреагировали на девять возгораний.

В Ростовской области человек погиб в пожаре. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в минувшие сутки спасательные и пожарные расчёты области отреагировали на девять возгораний техногенного характера, одно из которых привело к гибели человека.

Также сотрудники МЧС устраняли последствия одной автомобильной аварии.

Для ликвидации последствий ЧС привлекалось 136 специалистов и 34 единицы специальной техники.

Между тем, на текущие сутки — 15 апреля — в 12 муниципальных образованиях региона запланировано проведение 34 контролируемых выжиганий сухой травы и растительности в рамках профилактических мероприятий по предупреждению природных пожаров.