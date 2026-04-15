На трассе под Воронежем перевернулся большегруз

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области разбираются в обстоятельствах аварии с фурой, которая произошла днем 14 апреля в Лискинском районе.
Около 14.30 на 604-м километре автодороги «М-4 “Дон”, по предварительным данным дорожной полиции, 56-летний водитель грузового автомобиля “Скания G440 La4x2hna” с полуприцепом не справился с управлением, большегруз перевернулся.
Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
Всего в Воронежской области за 14 апреля сотрудники ГАИ зарегистрировали 89 ДТП, в них пострадали девять человек.