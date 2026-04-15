Почему не могут найти Героя России Асылханова — криминалист назвал причины

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов более 10 дней не выходит на связь с родственниками. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным близких, перед исчезновением мужчина не проявлял тревоги и не сообщал о возможных угрозах. Известно, что он самостоятельно сел в автомобиль к знакомым.
Криминалист Михаил Игнатов заявил, что рассматривается несколько версий произошедшего. В числе возможных — несчастный случай, конфликт со знакомыми или преступление с целью сокрытия следов.
По его словам, нельзя исключать и вариант, при котором исчезновение связано с действиями третьих лиц, включая организованные группы. При этом прямых данных о насильственном похищении на данный момент нет.
Эксперт отметил, что до обнаружения тела или иных подтверждений гибели сохраняется вероятность того, что пропавший может быть жив.
Асылханов ранее участвовал в боевых действиях, был награжден медалью «Золотая Звезда». После ранения и ампутации ноги он демобилизовался, работал педагогом в Юрге и проводил занятия в школах.
Обстоятельства исчезновения Героя России устанавливаются, следственные действия продолжаются.
