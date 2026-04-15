В Пермском крае объявили о начале пожароопасного сезона

На территории 29 муниципалитетов Прикамья установили пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Во время действия этого режима запрещается сжигать сухую траву, разжигать костры в лесах. Пожароопасный сезон введен в Перми, Чайковском, Чусовом, Карагае, Суксуне и других муниципалитетах.
После снежной зимы в Прикамье установилась теплая жаркая погода, и уже зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы. Это может привести к пожарам в населенных пунктах и лесным пожарам.
Сотрудники МЧС просят пермяков соблюдать правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев и причинения ущерба.