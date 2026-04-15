Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае объявили о начале пожароопасного сезона

На территории 29 муниципалитетов Прикамья установили пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Во время действия этого режима запрещается сжигать сухую траву, разжигать костры в лесах. Пожароопасный сезон введен в Перми, Чайковском, Чусовом, Карагае, Суксуне и других муниципалитетах.

После снежной зимы в Прикамье установилась теплая жаркая погода, и уже зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы. Это может привести к пожарам в населенных пунктах и лесным пожарам.

Сотрудники МЧС просят пермяков соблюдать правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев и причинения ущерба.