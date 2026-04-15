Появились подробности ДТП с автобусом в центре Омска

Ранее «СуперОмск» сообщал о ДТП с автобусом, в котором зажало водителя легковушки. В среду, 15 апреля 2026 года, омские правоохранители рассказали подробности случившегося. Авария произошла примерно в 10:50 рядом с Соборной площадью.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ-2115”, двигаясь по ул. Орджоникидзе, в районе пересечения с ул. Интернациональной не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом “НефАЗ” под управлением мужчины 1972 г. р. (маршрут № 33 “ул. 3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой”)», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП помощь врачей понадобилась водителю ВАЗа.
Сообщается, что в момент аварии в автобусе ехали 15 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
По факту ДТП проводится проверка.